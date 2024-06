EURO 2024, Video: «Ο γιος του Προέδρου της Σερβίας στα επεισόδια»

Ξένα ΜΜΕ μεταφέρουν με επιφύλαξη την πληροφορία και μαζί και βίντεο που δείχνει τον γιο του Προέδρου της Σερβίας να επιχειρεί να λάβει μέρος στα επεισόδια μεταξύ Σέρβων και Αγγλων.

Πρόκειται για ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Ντανίλο Βούτσιτς να προσπαθεί να μπει στο επίκεντρο της έντασης αλλά δεν συμβαίνει εν τέλει αυτό διότι υπάρχουν γύρω του άνδρες που δεν τον αφήνουν. Γίνεται λόγος για μέλη της Kobra, ειδικής ομάδας στην οποία έχει ανατεθεί η προστασία του Βούτσιτς, ωστόσο τίποτα από όλα αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί, παρότι έχουν μεταφερθεί σε επίπεδο πληροφοριών από τα ξένα media. Το βίντεο αυτό κυκλοφόρησε στα social media και φέρεται να δείχνει τον γιο του Σέρβου Προέδρου, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον Ντανίλο Βούτσιτς.

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, wrestling with his bodyguards as he attempts to join in with fighting English fans in Gelsenkirchen earlier today... pic.twitter.com/AE1pz9vW5F