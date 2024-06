Η Ισπανία επικράτησε 3-0 της Κροατία στο Βερολίνο, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο EURO 2024, αλλά έχασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ της.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ της Εθνικής Ισπανίας έφτασε στο τέλος του μετά από 136 αγώνες παρά τη νίκη επί της Κροατίας.

Η «La Roja» ξεκίνησε το «ταξίδι» της στο Euro 2024 με τέλειο τρόπο επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 των Κροατών στο Βερολίνο. Οι Αλβάρο Μοράτα, Φαμπιάν Ρουίθ και Ντάνι Καρβαχάλ ήταν όλοι εύστοχοι στο πρώτο ημίχρονο, καθώς οι τρεις φορές νικητές της διοργάνωσης μπήκαν με το δεξί στο τουρνουά.

Παραδόξως παρά το εντυπωσιακό ξεκίνησε, για πρώτη φορά σε 136 ανταγωνιστικούς αγώνες, η Ισπανία είχε λιγότερη κατοχή από τους αντιπάλους της. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του βρετανικού «Athletic», η Ισπανία είχε το 47% της μπάλας σε σύγκριση με το 53% της αντιπάλου της.

Spain’s run of 136 competitive games with more possession than their rival, going back 16 years to Euro 2008 final, is over. Croatia with 53% of the ball today - and Spain with the 3-0 win.