Αντιδράσεις προκάλεσε ο εθνικιστικός χάρτης της Μεγάλης Αλβανίας που κουβαλούσε περήφανα στους δρόμους του Ντόρτμουντ ένας Αλβανός οπαδός.

Στη μεγάλη τους στιγμή, οι ενθουσιασμένοι οπαδοί της εθνικής Αλβανίας έχουν ήδη αφήσει τη σφραγίδα τους στην ατμόσφαιρα του EURO 2024 με χορούς και άλλες φοβερές στιγμές. Ωστόσο μια μικρή μερίδα των φίλων τους ξεπέρασε τα όρια.

Συγκεκριμένα, Αλβανός οπαδός εμφανίστηκε να κουβαλά περήφανος στους δρόμους του Ντόρτμουντ ένα πανό με τον χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας που περιλαμβάνει περιοχές άλλων χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Τόσο η Κέρκυρα, όσο και τα Ιωάννινα και τα Γρεβενά αποτελούν... μέρος του συγκεκριμένου χάρτη με κόκκινο χρώμα και τις ονομασίες τους στα αλβανικά.

Ο συγκεκριμένος οπαδός μάλιστα έκανε την εμφάνισή του και στην τηλεόραση της χώρας του, παραχωρώντας δηλώσεις σε δημοσιογράφο που βρέθηκε κοντά του και στη συνέχεια μπήκε στο «Signal Iduna Park» για το παιχνίδι κόντρα στην Ιταλία.

Ready to show the world the real Albanian map! pic.twitter.com/mFsFoPecqX