Ακόμα ένα... ηλικιακό ρεκόρ για τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Ισπανίας για την αναμέτρηση με την Κροατία για την 1η αγωνιστική του 2ου Ομίλου του EURO 2024 και γράφει ιστορία στη διοργάνωση.

Το wonder kid της Φούρια Ρόχα είναι σε ηλικία 16 ετών και 338 ημερών ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει παίξει ποτέ σε τελική φάση EURO! Μάλιστα πετυχαίνει αυτό το ρεκόρ σε μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για αυτόν, καθώς είναι τα γενέθλια του πατέρα του, Μουνίρ.

