Μόλις στο 13ο λεπτό η Ελβετία άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ουγγαρία μετά τον εξαιρετικό συνδυασμό των Άμπισερ και Ντούα.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο EURO 2024 η εθνική Ελβετίας. Στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση κόντρα στην Ουγγαρία, η ομάδα του Γιακίν άνοιξε το σκορ πολύ γρήγορα, μόλις στο 13ο λεπτό. Ο Άμπισερ... εξουδετέρωσε την αντίπαλη άμυνα με μαγική κάθετη και ο Κουαντό Ντούα πλάσαρε εξαιρετικά στο τετ α τετ για το 1-0. Το γκολ του επιθετικού της Λουντογκόρετς αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR, ο ρέφερι Βίντσιτς έδειξε κανονικά τη σέντρα. Αυτό ήταν το πρώτο τέρμα του 27χρονου φορ με το εθνόσημο στη δεύτερη συμμετοχή του με την Ελβετία.

Στη συγκεκριμένη φάση η Ελβετία κυκλοφόρησε φοβερά την μπάλα και άλλαξε 22 πάσες πριν ο Ντούα σκοράρει. Κάπως έτσι το γκολ της ανέβηκε στην 3η θέση των τερμάτων που προήλθαν από τις περισσότερες πάσες, στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (από το 1980 και μετά, από όταν η Opta συλλέγει δεδομένα).

22 -There were 22 passes in the build up to Switzerland's opener scored by Kwadwo Duah, the third longest passing sequence leading to a goal at the EUROs on record (since 1980). Construction. pic.twitter.com/99MfZ32KuP