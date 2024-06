Ο Ίαν Μάατσεν κλήθηκε την τελευταία στιγμή από τον Ρόναλντ Κούμαν για να εκπροσωπήσει την Ολλανδία στο EURO 2024, με τον πατέρα του να κάνει ταξίδι έξι ωρών με το αυτοκίνητο προς τη Γερμανία προκειμένου να του παραδώσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο Ίαν Μάατσεν ήταν τελικά ο άνθρωπος που επέλεξε ο Ρόναλντ Κούμαν για να αντικαταστήσει τον τραυματία Φρένκι Ντε Γιόνγκ. Ο Ολλανδός χαφ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί τους τελευταίους μήνες στον αστράγαλο και τέθηκε οριστικά εκτός EURO 2024, με τον ακραίο μπακ που ανήκει στην Τσέλσι να παίρνει τη θέση του στην τελική 26αδα των «οράνιε».

Για τον Μάατσεν όλα έγιναν ξαφνικά. Ο αριστερός μπακ της Τσέλσι που αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν στην Ντόρτμουντ δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Κούμαν όσο ήταν στις διακοπές του. Ο Μάατσεν ταξίδεψε προς τη Γερμανία άμεσα και ενσωματώθηκε στην αποστολή της Ολλανδίας, δίχως τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Χρειάστηκε τον πατέρα του, ο οποίος ταξίδεψε οδικώς από την Ολλανδία προς τη Γερμανία. Όπως αναφέρει το ολλανδικό ESPN, ο πατέρας του Μάατσεν οδήγησε έξι ώρες από την Ολλανδία προς τη Γερμανία και παρέδωσε στον γιο του τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και διάφορα άλλα προσωπικά αντικείμενα.

