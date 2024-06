Ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται θα αγωνιστεί στο φετινό EURO με την Ισπανία, ωστόσο παράλληλα θα διαβάζει και για τα μαθήματα του σχολείου ώστε να μην... εκνευριστεί η δασκάλα του.

Τι και αν είναι ακόμα 16 ετών; Τι και αν ακόμα βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης το σώμα του; Ο Λαμίν Γιαμάλ κλήθηκε κανονικά όπως αναμενόταν στην 26αδα της Ισπανίας για το EURO 2024 και μάλιστα θεωρείται ένας εκ των σημαντικότερων ποδοσφαιριστών της «Φούρια Ρόχα».

Ο Γιαμάλ ωστόσο έχει ακόμα να ασχοληθεί και με το σχολείο. Ο 16χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα μίλησε για το... βαρύ φορτίο που θα κουβαλήσει στα γήπεδα της Γερμανίας, αναφερόμενος στα μαθήματα που έχει να κάνει για το σχολείο του.

Ο νεαρός εξτρέμ τόνισε ότι θα διαβάζει για το σχολείο του όσο θα είναι στη Γερμανία, ενώ πρόσθεσε ότι θα δίνει το «παρών» και σε online μαθήματα, ευελπιστώντας να μην... εκνευριστεί η δασκάλα του.

«Έφερα τα μαθήματα μου εδώ στο EURO 2024 διότι βρίσκομαι στο τέταρτο έτος. Έχω και online μαθήματα τα οποία πηγαίνουν καλά. Ελπίζω να μην εκνευριστεί μαζί μου η δασκάλα», δήλωσε ο Γιαμάλ ο οποίος ζει το δικό του όνειρο ζωής.

