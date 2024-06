Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ τελικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα στον αστράγαλο και δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή της Ολλανδίας στα γήπεδα της Γερμανίας για το EURO 2024.

Άπαντες στην Ολλανδία τον περίμεναν μέχρι τελευταία στιγμή! Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ παρέμενε αμφίβολος μετά από έναν τραυματισμό που είχε υποστεί στον αστράγαλο, έδινε μάχη με τον χρόνο για να προλάβει να είναι έτοιμος, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο μέσος της Μπαρτσελόνα δεν θα ρισκάρει με τον τραυματισμό του καθώς μπορεί να υποτροπιάσει και τελικά τίθεται νοκ-άουτ για το EURO 2024.

Πρόκειται για ένα βαρύ πλήγμα για την Ολλανδία και τον Ρόλαντ Κούμαν, ο οποίος διατηρούσε ελπίδες πως ο 27χρονος θα προλάβαινε να ταξιδέψει στη Γερμανία.

Από την άλλη πλευρά ο Ντε Γιονγκ ήθελε να συμμετέχει, ήταν στην αποστολή των Ολλανδών για τους φιλικούς αγώνες, αλλά τελικά κρίθηκε καταλληλότερο να αποχωρήσει από το camp και να επιστρέψει στη Βαρκελώνη για αποθεραπεία.

🚨 BREAKING: Frenkie de Jong will miss Euro 2024 as he returns to Barcelona due to physical conditions.



Frenkie can’t force after his injury as there is danger to make it even more serious ❌🇳🇱



De Jong, sad as he wanted to help Netherlands… but only way was to leave the team. pic.twitter.com/9CKe5cnwWp