Ζιρού: «Δεν παίζω εγώ με τον Μπαπέ, εκείνος παίζει μαζί μου»

Ο Ολιβιέ Ζιρού αστειεύτηκε για τη συνεργασία του με τον Μπαπέ στην εθνική Γαλλίας, με την ατάκα του να γίνεται viral στα social media.

Σε ρυθμούς EURO 2024 κινούνται άπαντες στη Γαλλία, η οποία και στη φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ φυσικά αποτελεί το μεγάλο «όπλο» των Μπλε, ο οποίος μαζί με τους Ντεμπελέ, Γκριεζμάν και Ζιρού θα αποτελέσουν την επιθετική γραμμή για το σύνολο του Ντεσάν.

Ο τελευταίος μάλιστα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Telefoot» αστειεύτηκε για τη συνεργασία του με τον νέο αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης με αφορμή τα όσα του λένε τα παιδιά του.

«Τα παιδιά μου μου λένε 'Μπαμπά, παίζεις με τον Μπαπέ' και εγώ τους λέω, πρώτα απ' όλα, εκείνος παίζει μαζί μου» τόνισε αστειευόμενος ο Ζιρού, με την ατάκα του να γίνεται viral στα social media.

🚨🎙️ Olivier Giroud: “My kids, they tell me “Dad, you play with Kylian Mbappe!” First of all, respect! It’s him who plays with me (laughs)” @telefoot_TF1 pic.twitter.com/JFUzMQGgrq