Ο Ολιβιέ Ζιρού θα αποσυρθεί από τα διεθνή του καθήκοντα μετά το Euro 2024.

Ο Ολιβιέ Ζιρού, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Εθνικής Γαλλίας ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του μετά το Euro 2024.

Ο Γάλλος στράικερ που μετράει συνολικά 131 συμμετοχές και 57 γκολ (συν 16 ασίστ) με τους «τρικολόρ», ανέφερε σε συνέντευξή του στην «Equipe» πως θέλει να παραχωρήσει τη θέση του σε νεαρότερους παίκτες.

«Προφανώς θα μου λείψει πολύ η Εθνική Γαλλίας, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αφήσω χώρο για τους νεότερους ποδοσφαιριστές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

