Στον Τζον Οσέι έδωσε τα «κλειδιά» της τεχνικής ηγεσίας η ομοσπονδία της Ιρλανδίας με την οποία συνδέθηκε έντονα τους τελευταίους μήνες ο Γκουστάβο Πογέτ.

Νέος προπονητής της εθνικής Ιρλανδίας ο Τζον Οσέι. Ο άλλοτε αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τελικά ο άνθρωπος που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ιρλανδίας η οποία ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία.

Μια συμφωνία που κλείνει οριστικά και το θέμα με τον Γκουστάβο Πογέτ στην Ιρλανδία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος είχε συνδεθεί έντονα τους τελευταίους μήνες με την Ιρλανδία, με τον Ουρουγουανό μάλιστα να έχει μιλήσει για το «φλερτ» που υπήρξε ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Το συμβόλαιό μου ολοκληρώνεται τον Μάρτιο. Δεν έχει σημασία αν προκριθώ ή όχι γιατί δεν υπάρχει επέκταση. Τελειώνουν τα προκριματικά και τέλος», είχε δηλώσει ο Πογέτ τον περασμένο Νοέμβριο σε ερώτηση που του έγινε για το ενδιαφέρον της Ιρλανδίας.

🚨🇮🇪 Ireland Federation have appointed John O’Shea as Interim Head Coach of the Men’s National Team. pic.twitter.com/Z9tjlQxV7C