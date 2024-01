Έτοιμος να επιστρέψει στην εθνική Γερμανίας και να αγωνιστεί στο ερχόμενο Euro είναι ο Τόνι Κρόος.

Κοντά στη μεγάλη του επιστροφή στην εθνική ομάδα της Γερμανίας είναι ο Τόνι Κρόος. Σύμφωνα με τα Μέσα της Μαδρίτης, ο έμπειρος Γερμανός χαφ είναι πιο κοντά από ποτέ στο να ανακοινώσει την απόφαση του να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Όπως αναφέρεται από τους Ισπανούς, ο Κρόος θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια της Γερμανίας στο ερχόμενο Euro το οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί στα γήπεδα της πατρίδας του. Ο Κρόος που έχει κατακτήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με το εθνόσημο στο στήθος, αποσύρθηκε από την εθνική μετά το τέλος του περασμένου Euro, το καλοκαίρι του 2021.

Ωστόσο πλέον βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να εκπροσωπήσει και πάλι τη «Μάνσαφτ». Με τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας ο Κρόος μετράει 106 συμμετοχές και 17 γκολ.

