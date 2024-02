Ο πατέρας του ήταν αρχηγός στην εθνική Αλβανίας με περισσότερες από 50 συμμετοχές, ο ίδιος ωστόσο προς το παρόν επιλέγει Ιρλανδία. Ο Ρόκο Βάτα είναι το νέο wonderkid από την Αλβανία που διαπρέπει στην Ευρώπη, με την ομοσπονδία της χώρας ωστόσο να τον χάνει μέσα από τα χέρια της.

Σε ρυθμούς Euro έχει ήδη ξεκινήσει να κινείται η Αλβανία, με τους γείτονες να μετράνε αντίστροφα για την δεύτερη παρουσία τους σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα ο Σιλβίνιο προσπαθεί να βάλει από τώρα τις βάσεις για το μέλλον της εθνικής, καθώς έχει ξεκινήσει ένα ευρωπαϊκό tour, παρακολουθώντας ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την εθνική ομάδα της Αλβανίας στο άμεσο μέλλον.

Ο τεχνικός της γειτονικής χώρας βρέθηκε πρόσφατα στη Γερμανία για να παρακολουθήσει και να επικοινωνήσει με δύο ποδοσφαιριστές της Μάιντς, τους Νέλσον Βέιπερ και Μπράιαν Γκρούντα, οι οποίοι έχουν ρίζες από την Αλβανία.

Μια άλλη περίπτωση που σίγουρα θα απασχολήσει τον Σιλβίνιο, είναι αυτή του Ρόκο Βάτα. Πρόκειται για τον 18χρονο μεσοεπιθετικό της Σέλτικ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της σκωτσέζικης ομάδας.

Thought Rocco Vata made an impact coming off the bench against Aberdeen. I’d like to see him get some minutes against Hibs given how poor our wing play has been recently. pic.twitter.com/wpXskVKK1b

Ο Βάτα έχει δύο επιλογές στα χέρια του. Ή μάλλον, σύμφωνα με τον πατέρα του, η Αλβανία δεν έχει προσεγγίσει ποτέ την πλευρά του 18χρονου. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ο πατέρας του Ρόκο Βάτα, Ρούντι, ήταν αρχηγός της εθνικής Αλβανίας μετρώντας περισσότερες από 50 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Σύμφωνα ωστόσο με τον άλλοτε αρχηγό της Αλβανίας, η ομοσπονδία της χώρας δεν έχει χτυπήσει ποτέ την πόρτα του άσου της Σέλτικ. Ο ίδιος ο Βάτα μέχρι στιγμής επιλέγει την Ιρλανδία, έχοντας την εκπροσωπήσει σε όλα τα μικρά ηλικιακά κλιμάκια. Με τη Σέλτικ φέτος ο 18χρονος μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται και στα άκρα της επίθεσης, μετράει 2 συμμετοχές, έχοντας περάσει στη θέση του Πάλμα στο τελευταίο παιχνίδι με την Αμπερντίν.

Μάλιστα, στην Αλβανία κατηγορούν τον Ρούντι Βάτα, υποστηρίζοντας ότι εκείνος είναι που ωθεί τον γιο του προς την Ιρλανδία, με τον άλλοτε αρχηγό της εθνικής να ξεσπά στα Μέσα της Ιρλανδίας και να τονίζει ότι δεν θα προσπαθήσει να πείσει τον γιο του να επιλέξει την εθνική ομάδα που θέλει ο ίδιος, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν είναι προδότης όπως τον αποκαλούν στη γειτονική χώρα.

🗣 'The Albanian media call me all the time; they call me a traitor!'



🗣 'I am Albanian - but this is not my future; it's Rocco's future.'



🇮🇪 Rudi Vata explains that if his son Rocco ultimately declares for Ireland, it will be his decision. | ⚽ pic.twitter.com/gUzD6eI3CU