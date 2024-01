Η UEFA γνωστοποίησε οριστικά ότι η κλήρωση για τα εισιτήρια του Euro 2024 θα γίνει την τελευταία ημέρα του Γενάρη. «Τρελή» ζήτηση από τους Αλβανούς και τους Κροάτες φιλάθλους που ετοιμάζονται για «απόβαση» στη Γερμανία.

Μέχρι και την τελευταία ημέρα του Γενάρη θα πρέπει να περιμένουν όσοι θέλουν να δώσουν το «παρών» στο ερχόμενο Euro που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας. Με επίσημη ανακοίνωση, η UEFA γνωστοποίησε ότι η κλήρωση των εισιτηρίων για τους αγώνες της φάσης των ομίλων θα γίνει στις 31 του Γενάρη, με τους τυχερούς να αναμένεται να ενημερωθούν εντός της ημέρας.

Σε σύγκριση με την πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων, στην οποία το 35% των εισιτηρίων ζητήθηκε από οπαδούς εκτός Γερμανίας, ο αριθμός αυξήθηκε στο 59%. Για τη συγκεκριμένη αύξηση, σύμφωνα με την ενημέρωση της UEFA, ευθύνονται κυρίως οι Αλβανοί και οι Κροάτες φίλαθλοι, αλλά και οι Τούρκοι.

59% of the requests came from outside Germany. Besides the host country, the most tickets for #EURO2024 were requested by fans supporting Turkey, Hungary, England, Albania and Croatia. pic.twitter.com/GqAjYiOBcs