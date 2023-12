Η UEFA έκανε γνωστό πως έλαβε 30 εκατομμύρια αιτήσεις εισιτηρίων από 206 χώρες για το Euro 2024 από τις 2 έως 12 Δεκεμβρίου από 206 χώρες. Τρελή ζήτησε από τους φιλάθλους της Αλβανίας.

Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια του Euro 2024! Όπως έκανε γνωστό η UEFA έλαβε από τις 2 έως τις 12 Δεκεμβρίου έλαβε 30 εκατομμύρια αιτήσεις εισιτηρίων από φιλάθλους από 206 χώρες.

Σε σύγκριση με την πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων, στην οποία το 35% των εισιτηρίων ζητήθηκε από οπαδούς εκτός Γερμανίας, ο αριθμός αυξήθηκε στο 59%. Εκτός από τους φιλάθλους της διοργανώτριας χώρας, τα περισσότερα εισιτήρια ζητήθηκαν από Τούρκους, Ούγγρους, Άγγλους, Αλβανούς και Κροάτες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης πώλησης εισιτηρίων τον Οκτώβριο έγιναν πάνω από 20 εκατομμύρια αιτήσεις για 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια που είχαν τεθεί προς πώληση.

Αξιοσημείωτο πως θα διατεθούν προς πώληση επιπλέον εισιτήρια για τους οπαδούς των ομάδων που θα προκριθούν από τα play-offs του Nations League, τη διαδικασία μέσω της οποίας διεκδικεί την πρόκριση της και η Ελλάδα.

🎟️ UEFA received 30 million #EURO2024 ticket applications from 2-12 December!



🌍 Fans from 206 countries sought tickets in the latest application window 🙌