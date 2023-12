Αλβανός πολίτης θεωρείται από το βράδυ της Δευτέρας ο προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας, Σιλβίνιο, με τον πρωθυπουργό να του απονέμει το αλβανικό διαβατήριο.

Τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση που μπορεί να λάβει κάποιος στην Αλβανία, έλαβε το βράδυ της Δευτέρας ο Σιλβίνιο. Ο Βραζιλιάνος προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας, θεωρείται από χθες το βράδυ Αλβανός πολίτης.

Ο Σιλβίνιο βρέθηκε σε μια ειδική εκδήλωση, όπου τιμήθηκε από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος βράβευσε τον Βραζιλιάνο, προσφέροντας του το νέο του αλβανικό διαβατήριο. Μια μεγάλη τιμή για τον Βραζιλιάνο ο οποίος απολαμβάνει τη θητεία του στον πάγκο της Αλβανίας, έχοντας προκριθεί στο ερχόμενο Euro της Γερμανίας.

«Είμαι Αλβανός. Ευχαριστώ πολύ τη χώρα και τον πρωθυπουργό», δήλωσε ο Σιλβίνιο. Για την ιστορία, ο Βραζιλιάνος έγινε μόλις ο δεύτερος ξένος προπονητής που τιμάται με το αλβανικό διαβατήριο, μετά τον Τζιάνι Ντε Μπιάσι, ο οποίος είχε καταφέρει να «στείλει» την εθνική ομάδα της χώρας για πρώτη φορά σε τελική φάση Euro το 2016.

