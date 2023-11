Άμυνα από «γρανίτη». Επίθεση με πολλούς πρωταγωνιστές. Ένα γεμάτο σύνολο με πολύ ταλέντο, το οποίο κατάφερε να «ξεκλειδώσει» ο Σιλβίνιο. Η Αλβανία κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στα τελικά του ερχόμενου Euro και πηγαίνει στη Γερμανία για να ζήσει το όνειρο της.

Για πάντα στην ιστορία θα μείνει η 17η του Νοέμβρη του 2023 για την Αλβανία. Οι γείτονες έκαναν το καθήκον τους και έφυγαν με τον βαθμό από τη Μολδαβία, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία τους στα τελικά του ερχόμενου Euro στη Γερμανία.

Οι Αλβανοί ήθελαν έναν βαθμό πριν από το παιχνίδι και τον πήραν. Ένας ιστορικός βαθμός, καθώς αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της χώρας, που θα βρεθεί σε τελική φάση Euro, μετά τη διοργάνωση του 2016.

Μόνο που αυτή η έκδοση της Αλβανίας μοιάζει να είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο από την ομάδα του 2016. Μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με άμυνα από «γρανίτη», επίθεση που πετάει «φωτιές» και έναν προπονητή που γράφει ιστορία.

Η καλύτερη ομάδα του ομίλου

Η βαθμολογία του πέμπτου ομίλου των προκριματικών του Euro2024, «λέει» ότι η Αλβανία είναι η καλύτερη ομάδα του γκρουπ, πατώντας κορυφή με 14 βαθμούς, μια στροφή πριν από την ολοκλήρωση της φάσης. Οι Αλβανοί απέδειξαν ότι το ποδόσφαιρο της χώρας έχει ανέβει σε επίπεδο. Και μάλιστα σημαντικά. Μετά την ήττα της πρεμιέρας απέναντι στους Πολωνούς, η ομάδα του Σιλβίνιο «πάτησε» το κουμπί του restart και δεν κοίταξε ξανά πίσω της.

Ακολούθησαν έξι παιχνίδια. Τι έκανε η Αλβανία; Τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες, με τη χθεσινή να αποδεικνύεται «χρυσή». Η Αλβανία όχι μόνο κοίταξε κατάματα ομάδες που στο παρελθόν δεν θα… πλησίαζε, αλλά έδειξε και ανωτερότητα. Τσεχία και Πολωνία «λύγισαν» αμφότερες μέσα στα Τίρανα, χάνοντας «καθαρά» και δίκαια με 3-0 και 2-0 αντίστοιχα.

Μάλιστα, σε αντίθεση με τους Πολωνούς, οι Τσέχοι δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν των Αλβανών στην έδρα τους, καθώς οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό (1-1) στο παιχνίδι της Πράγας. Τα στατιστικά αποδεικνύουν επίσης, ότι η Αλβανία δεν βρίσκεται τυχαία στην πρώτη θέση του ομίλου. Έχει την καλύτερη επίθεση με δώδεκα γκολ ενεργητικό. Έχει και την καλύτερη άμυνα με μόλις τέσσερα γκολ παθητικό και μόνο εάν ηττηθεί από τα Νησιά Φερόε στα Τίρανα και παράλληλα η Τσεχία επικρατήσει της Μολδαβίας, δεν θα καταφέρει να τερματίσει στην πρώτη θέση του γκρουπ της.

Έκαναν τη διαφορά οι «κεραυνοί» και η... πολυπρόσωπη επίθεση

Μπορεί κόντρα στη Μολδαβία να μην σκόραρε με τον… αγαπημένο της τρόπο, ωστόσο τα σουτ έξω από την περιοχή, είχαν καταλυτικό ρόλο στην πορεία της Αλβανίας στα προκριματικά. Ο Ασάνι ήταν ο συνήθης ύποπτος για την ομάδα του Σιλβίνιο, «πυροβολώντας» τρεις φορές με το αριστερό του πόδι. Μια με τους Μολδαβούς, μία με τους Πολωνούς και μια με τους Τσέχους. Όλα του τα γκολ μάλιστα, έδωσαν το προβάδισμα στους Αλβανούς.

Πρώτος σκόρερ σε αυτά τα προκριματικά για τους Αλβανούς, που σχεδόν σε κάθε τους παιχνίδι, έχουν και μια γκολάρα για τον αντίπαλο, καθώς πέρα από τον Ασάνι που όλα του τα γκολ τα έχει πετύχει με σουτ έξω από την περιοχή, παρόμοια «τεμάχια» έχουν πετύχει και οι Μπαϊράμι και Ασλάνι.

Μεγάλο ρόλο στην πορεία αυτή, είχε και η πολυπρόσωπη επίθεση. Η Αλβανία έχει καταφέρει να αναδείξει πολλούς πρωταγωνιστές στην επίθεση σε αυτά τα προκριματικά, καθώς μέχρι στιγμής έχει επτά διαφορετικούς σκόρερ.

Ο «αρχιτέκτονας» Σιλβίνιο

Η πρόσληψη του Σιλβίνιο έφερε πολλά ερωτήματα στην Αλβανία. Ο Βραζιλιάνος ήταν για σχεδόν έναν χρόνο άνεργος. Το ξεκίνημα του μάλιστα, έφερε και γκρίνια, καθώς η Αλβανία ηττήθηκε από την Πολωνία στην πρεμιέρα των προκριματικών.

Τα όσα ακολούθησαν ωστόσο, ήταν αρκετά για να αφήσουν πίσω κάθε είδους αμφισβήτησης. Ο Σιλβίνιο φώναξε «παρών» και δημιούργησε ένα σύνολο με αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα που βασίζεται στην άμυνα της, τη δύναμη της, τα τρεξίματα και την ομοιογένεια της, με τον Σιλβίνιο να είναι φυσικά ο αρχιτέκτονας του έργου.

Μάλιστα, με την ισοπαλία απέναντι στη Μολδαβία, ο Σιλβίνιο κατάφερε να φτάσει και σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, καθώς έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία της Αλβανίας που κρατάει αήττητο σερί επτά επίσημων αγώνων, στοχεύοντας πλέον στην κορυφή, όπου βρίσκεται ο Γιόζιπ Κούζε, με οκτώ σερί αήττητους αγώνες.

Λίγοι ήταν αυτοί που την ημέρα της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2024, περίμεναν την Αλβανία να καταφέρει να φτάσει στην εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για τα γήπεδα της Γερμανίας.

Κι όμως, οι Αλβανοί τα κατάφεραν και μάλιστα το έκαναν, δείχνοντας ανωτερότητα σε έναν δύσκολο όμιλο με ομάδες που είχαν τον πρώτο λόγο. Ο Σιλβίνιο έκανε το έργο του και πηγαίνει στη Γερμανία με μια ομάδα που θέλει να ζήσει το δικό της όνειρο.