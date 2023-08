Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα, βρίσκεται στις κλήσεις της Κροατίας για τα παιχνίδια των προκριματικών του Euro 2024. Stand by ο Κοτάρσκι

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις του στην εθνική Κροατίας για τα παιχνίδια των προκριματικών του Euro 2024. Η Χρβάτσκα στις 8 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τη Λετονία εντός έδρας (8/9) την και Αρμενία εκτός (11/9).

Στους 23 παίκτες βρίσκονται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ και εκ των αρχηγών της Κροατίας, Ντομαγκόι Βίντα. Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός θα βρει στην εθνική του τους Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, Γιόσιπ Σούταλο, Λούκα Ιβάνουσετς και Μπρούνο Πέτκοβιτς, τους οποίους... απέκλεισε το Σάββατο στην «OPAP Arena».

Στην αποστολή βρίσκονται και οι «παλιοσειρές» και σταρ της ομάδας Λούκα Μόντριτς, Ιβάν Πέρισιτς και Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Από εκεί και πέρα στη «μικρή» λίστα των... stand by είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι.

📨 Head coach Zlatko Dalić announced Croatian squad for the European Qualifiers for @EURO2024 against @kajbumba and @OfficialArmFF in September. We're happy to see captain Luka Modrić leading the team once again! 🙏🏻❤️‍🔥🇭🇷 #europeanqualifiers #euro2024 #croatia #family pic.twitter.com/qFN3B7A3wx