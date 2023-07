Ζαγοράκης: «Μετά από 19 χρόνια από το δικό μας βράδυ συνεχίζουμε να λέμε "impossible is nothing"»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Ζαγοράκη για το έπος της Πορτογαλίας με την κατάκτηση του Euro 2004 από την Εθνική μας ομάδα σαν σήμερα πριν από 19 χρόνια.

Σαν σήμερα στις 4 Ιουλίου του 2004 η Εθνική μας ομάδα πανηγύριζε τον άθλο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

Ο αρχηγός εκείνης της σπουδαίας πορείας που άφησε άφωνη την Ευρώπη, ο Θοδωρής Ζαγοράκης με ανάρτησή του θυμήθηκε εκείνη τη συγκλονιστική βραδιά και στάθηκε στην πίστη που υπήρχε στη «γαλανόλευκη» για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο.

«Δέκα εννέα χρόνια μετά το δικό μας βράδυ "Ντα Λουζ" και συνεχίζουμε να λέμε "impossible is nothing". Είναι ok να πιστεύεις. Δεν υπάρχουν μη, δεν μπορώ, δεν θέλω. Αρκεί να πιστεύεις! Γράφοντας την ιστορία με καθαρά γράμματα. Για πάντα πρωταθλητές!», έγραψε ο Ζαγοράκης στην ανάρτησή του στο Instagram.