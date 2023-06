Ο Τσέριν έβγαλε την ασίστ και ο Αντράζ Σπόραρ άνοιξε το σκορ για την Σλοβενία κόντρα στην Δανία για τα προκριματικά του Euro 2024.

«Παναθηναϊκή» συνεργασία στην αναμέτρηση της Σλοβενίας με την Δανία για τα προκριματικά του Euro 2024. Στην 25ο λεπτό ο διεθνής χαφ των Πράσινων, Άνταμ Τσέριν, έκανε το γύρισμα και ο Αντράζ Σπόραρ με πλασέ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ για την χώρα του. Όγδοο γκολ του 29χρονου σέντερ φορ σε 45 εμφανίσεις με το εθνόσημο και τρίτη ασίστ του 23χρονου μέσου σε 21 συμμετοχές.

Andraž Šporar opened the scoring!

Adam Gnezda Čerin with the great play for the assist!pic.twitter.com/3GoIVp4MyH