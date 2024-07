Η εταιρεία WHOOP κατέγραψε τον καρδιακό παλμό του Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι της Πορτογαλία με τη Σλοβενία για το EURO 2024 και τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι πραγματικά εντυπωσιακά!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεργάζεται με την εταιρεία WHOOP ενόψει του EURO 2024 και έτσι έχει αναλυτικά τις μετρήσεις του όταν κοιμάται, όταν προπονείται, όταν αναρρώνει.

Η εταιρεία κατέγραψε τον καρδιακό παλμό του Πορτογάλου σούπερ σταρ στο παιχνίδι κόντρα στην Σλοβενία για τους «16» της διοργάνωσης και τα ευρήματα είναι απίστευτα.

Όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω γράφημα, ο καρδιακός ρυθμός του 39χρονου επιθετικού ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο λίγο πριν εκτελέσει το πρώτο πέναλτι της Πορτογαλίας στη νίκη επί της Σλοβενίας.

Ο CR7 ο οποίος φημίζεται για την εξαιρετική του πειθαρχία και την εργασιακή ηθική, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, θεωρεί τη διαδικασία των μετρήσεων ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για να τον βοηθήσει όχι μόνο να ανεβάσει την απόδοσή του αλλά και να παρακολουθεί την υγεία του σε καθημερινή βάση.

Cristiano Ronaldo's heart rate was monitored in yesterday's game. The lowest level was reached when he took Portugal's first penalty in the shootout 😳



Composed 🥶️



(data via @WHOOP) pic.twitter.com/XoiWGwopb2