Η εθνική ομάδα της Ιταλίας τίμησε τη μνήμη του Τζανλκούκα Βιάλι με βίντεο αφιέρωμα πριν τη σέντρα του παιχνιδιού με την Αγγλία με τον κόσμο που βρίσκεται στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» να σηκώνεται στο πόδι.

Το ματς της Ιταλίας με την Αγγλία για τα προκριματικά του Euro 2024 είναι το πρώτο της «Σκουάντρα Ατζούρα» μετά τον χαμό του Τζανλκούκα Βιάλι. Εκτός από τη στάμπα στη φανέλα των παικτών οι Ιταλοί τίμησαν τη μνήμη του με βίντεο αφιέρωμα που προβλήθηκε στα μάτριξ του «Ντιέγκο Μαραντόνα», το οποίο ανέβηκε στα Social Media με τη λεζάντα «Μας λείπεις Λούκα».

Όλα τα φώτα στο γήπεδο έσβησαν και στο κέντρο του γηπέδου σχηματίστηκε η φανέλα του άλλοτε διεθνή επιθετικού της «Σκουάντρα Ατζούρα». Οι θεατές που βρέθηκαν στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» προσέφεραν ακόμα ένα standing ovation προς τιμήν του εμβληματικού Τζανλούκα Βιάλι.

We miss you, Luca 🇮🇹 pic.twitter.com/1CMpwsOpqh

A standing ovation for the late Gianluca Vialli before Italy v England in Napoli ❤️ #ITAENG pic.twitter.com/fLxL70FdUj