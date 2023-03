Ο προπονητής της Εθνικής Κροατίας συμπεριέλαβε στην αποστολή για τα προκριματικά του Euro 2024 τον «αειθαλή» Λούκα Μόντριτς!

Ο Λούκα Μόντριτς δεν σκοπεύει να κλείσει -ακόμα- το κεφάλαιο: Εθνική Κροατίας και βρίσκεται στη λίστα του Ζλάτκο Ντάλιτς για τους προσεχείς αγώνες που θα δώσει η ομάδα της χώρας για τα προκριματικά του Euro 2024. Ο αγέραστος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης στα 37 του χρόνια θα συνεχίσει σε διεθνές επίπεδο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας από τον Μάρτη του 2006 σε ηλικία τότε 20 ετών.

Με εξαίρεση τους Γκρίμπιτς και Σπίκιτς σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, δεν υπάρχει ο Ντέγιαν Λόβερν, ο οποίος αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα, ούτε ο Άντε Μπούντιμιρ. «Δεν έχουμε λόγο να αλλάξουμε πολύ την ομάδα που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, οπότε στη λίστα υπάρχουν 23 παίκτες από το Κατάρ. Επανεντάξαμε τον Λούκα Ιβανούσεκ, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση στην Ντιναμό,και θέλαμε εδώ και καιρό να δούμε τον Πέταρ Μούσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός κόουτς της Κροατίας», όπως αναφέρει η HNS.

Luka Modrić has been called up again by Croatia for the upcoming Euro qualifiers — he’s gonna continue with the National team ✨🇭🇷 #Croatia



Never ending Luka. pic.twitter.com/H5Rgq830sT