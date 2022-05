Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA όρισε το πρόγραμμα αγώνων για την τελική φάση του Euro 2024, το οποίο θα διεξαχθεί σε δέκα πόλεις της Γερμανίας.

Κατά τη σημερινή (10/5) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Βιέννη η ομοσπονδία ενέκρινε το πρόγραμμα των αγώνων για την τελική φάση του Euro 2024, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου σε δέκα πόλεις της Γερμανίας. Όπως έκανε γνωστό η διοργανώτρια αρχή το εναρκτήριο ματς θα διεξαχθεί στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα λάβει χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου.

Σύμφωνα με την UEFA τα παιχνίδια κάθε ομίλου uα διεξάγονται σε κοντινά γήπεδα για να μην ταλαιπωρηθούν με μεγάλα ταξίδια οι αποστολές και οι οπαδοί, ενώ για πρώτη φορά οι διοργανωτές έλαβαν υπόψη τη μείωση των ρύπων και τη βιωσιμότητα, ενώ υπάρχει σενάριο οι αποστολές να μετακινούνται για τα παιχνίδια με ειδικά λεωφορεία και τρένα από πόλη σε πόλη.

Η Γερμανία χωρίστηκε σε τρεις γεωγραφικούς τομείς και οι αγώνες κάθε ομίλου μπορούν να διεξάγονται το πολύ σε δύο από αυτούς τους τομείς.

Η Φρανκφούρτη βρίσκεται σε δύο γκρουπ καθώς η θέση της στη Γερμανία θεωρείται νοτιοδυτική, οπότε μπορεί να εξυπηρετήσει ταξίδια από διάφορα μέρη.

