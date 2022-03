Το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της διοργάνωσης του Euro 2028 έκαναν το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την Ιρλανδία καταθέτοντας επίσημα την δήλωση του ενδιαφέροντός τους για το τουρνουά

Πρόκειται να είναι η μοναδική υποψηφιότητα που θα κατατεθεί για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028 από τη στιγμή που πλέον δεν υφίσταται διεκδίκηση του Euro από τους Ρώσους ή τους Τούρκους.

Από τη θεωρία, λοιπόν, οι Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Βόρειος Ιρλανδία περνούν σταδιακά στην πράξη, αφού, το πρωί της Τετάρτης κατέθεσαν επίσημα τη δήλωση του ενδιαφέροντός τους για την ανάληψη της διεξαγωγής του θεσμού σε έξι χρόνια από τώρα...

