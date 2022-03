Το καλοκαίρι του 2022 αρχίσει με τον υπερ-τελικό UEFA και CONMEBOL ανάμεσα σε Ιταλία και Αργεντινή, ο οποίος ορίστηκε στο «Γουέμπλεϊ» για την 1η Ιουνίου.

Ιταλία εναντίον Αργεντινής. Πρωταθλητές Ευρώπης εναντίον πρωταθλητών Νότιας Αμερικής. Η πρώτη διηπειρωτική «μάχη» έλαβε κι επίσημα ημερομηνία διεξαγωγής, εγκαινιάζοντας έτσι με έναν διεθνή τίτλο την ποδοσφαιρική δράση του φετινού καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, η UEFA επιβεβαίωσε τον ορισμό του αγώνα για το βράδυ της 1ης Ιουνίου (21:45 ώρα Ελλάδος) στο «Γουέμπλεϊ», εκεί που το καλοκαίρι του 2021 η Σκουάντρα Ατζούρα σήκωσε το τρόπαιο του Euro κόντρα στη διοργανώτρια Αγγλία.

Ο τελικός διεξαχθεί μπροστά σε 86.000 φιλάθλους και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε επίσης τη διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο παιχνίδι.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω αναμέτρηση αποτελεί προϊόν της συνεργασίας ανάμεσα σε UEFA και CONMEBOL, η οποία προβλέπει επίσης και την είσοδο ομάδων από τη Νότια Αμερική στο UEFA Nations League.

Πριν, όμως, κληθεί να υπερασπιστεί το «στέμμα» της, η Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι, βέβαια, καλείται πρώτα να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο επερχόμενο Μουντιάλ μέσω των μπαράζ, όπου αν όλα κυλήσουν χωρίς εκπλήξεις θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

🏆 The #Finalissima 2022 is coming soon!



London’s iconic Wembley Stadium will be the setting for a showdown between #EURO2020 winners Italy and #CopaAmérica champions Argentina.



🗓️ Wednesday 1 June

⏰ 19:45 local time (20:45 CET)

🏟️ 86,000 capacity



Ticket information: ⬇️