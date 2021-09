Ιταλία - Αργεντινή: UEFA και CONMEBOL ανακοίνωσαν επίσημο διηπειρωτικό τελικό τον Ιούνιο του 2022

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία και η πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής, Αργεντινή, θα τεθούν αντιμέτωπες τον Ιούνιο του 2022 σε επίσημο διηπειρωτικό ματς, σε έναν νέο θεσμό μεταξύ UEFA-CONMEBOL που προβλέπει τρεις αναμετρήσεις.

Η «αρμάδα» του Ρομπέρτο Μαντσίνι, απέναντι στην παρέα του Λιονέλ Μέσι. Ο Μπονούτσι, ο Κιελίνι, ο Ντοναρούμα, ο Ινσίνιε και ο Ζορζίνιο απέναντι στον Ντι Μαρία, τον Ντε Πολ, τον Λαουτάρο και τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Το μεγάλο ραντεβού της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ιταλίας με την αντίστοιχη της Νότιας Αμερικής, Αργεντινή, είναι γεγονός και είναι επίσημο!

Η UEFA ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου, διηπειρωτικού θεσμού ανάμεσα στην κάτοχο του EURO και του Copa America, με τη «μάχη» της Σκουάντρα Ατζούρα κόντρα στην Αλμπισελέστε να τον εγκαινιάζει τον Ιούνιο του 2022, σε άγνωστη προς το παρόν έδρα.

Το ματς αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας με την CONMEBOL, σε μία ακόμα ένδειξη συσπείρωσης απέναντι στη FIFA, αφού και οι δύο συνομοσπονδίες έχουν συμμαχήσει εξαρχής ενάντια στην πρόταση για Μουντιάλ ανά δύο χρόνια.

Πέρα από τον προσεχή τελικό του 2022, ο θεσμός προγραμματίστηκε για τουλάχιστον άλλα δύο «ραντεβού» μεταξύ των δύο πρωταθλητριών.

#EURO2020 winners Italy will meet #CopaAmerica champions Argentina in June 2022.



The match is part of the cooperation between UEFA and @CONMEBOL, which includes youth and women’s football, futsal, the exchange of referees and technical training schemes.



Full story: