Μύκονος: Μετά το μπάσκετ το έριξαν στις βουτιές οι Μάουντ και Ράις (vid)

Στη Μύκονο, παρά το lockdown, παραμένουν οι Ντέκλαν Ράις και Μέισον Μάουντ και προσπαθούν με κάθε τρόπο να περάσουν ευχάριστες στιγμές στο νησί των ανέμων.

Μετά το lockdown στη Μύκονο η μισή εθνική Αγγλίας, η οποία βρίσκεται στο νησί των ανέμων βρήκε εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης, στην προσπάθεια της να ξεπεράσει την απώλεια του Euro.

Αφού πρώτα δοκίμασαν τις ικανότητες τους στο μπάσκετ σε γιοτ, οι Ντέκλαν Ράις και Μέισον Μάουντ έκαναν βόλτες στην θάλασσα της Μυκόνου, με ένα σκάφος, κάνοντας μάλιστα και τις βουτιές τους για να δροσιστούν.

Cooling down

After the basketball 🏀 @masonmount_10 @_DeclanRice pic.twitter.com/1giBk0YDrs