Η Λίβερπουλ έδωσε συμβόλαιο στον Μουσιαλόφσκι (vid)

Η Λίβερπουλ δίνει την ευκαιρία σε ένα μεγάλο ταλέντο να κάνει τη διαφορά, μιας κι έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Ματέους Μουσιαλόφσκι.

Τον αποκαλούν «Πολωνό Μέσι» και η Λίβερπουλ του δίνει την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ο 17χρονος μέσα σε ένα χρόνο «τρέλανε» τους Reds, μιας και μέτρησε συνολικά 12 γκολ και 3 ασίστ σε 25 ματς την περσινή σεζόν με την U-18 της ομάδας. Αλλωστε, ο Γιούργκεν Κλοπ τον συμπεριέλαβε στην αποστολή 34 παικτών που βρέθηκε στην Αυστρία. Ο Μουσιαλόφσκι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024 και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με την U-23 του συλλόγου. O νεαρός Πολωνός αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ, ενώ μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης.

Congratulations and keep up the hard work, Mateusz!