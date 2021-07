Κιελίνι – Μπονούτσι: Δεν τους πέρασε κανείς με ντρίμπλα σε όλο το Euro!

Πραγματικοί «βράχοι»! Ένα δίδυμο στα στόπερ που δεν αφήνει να περάσει τίποτα προς την εστία του Ντοναρούμα! Και σε ολόκληρο το φετινό Euro κανείς δεν τους ντρίμπλαρε όταν βρέθηκε απέναντί τους.

Ο Κιελίνι ως αρχηγός σήκωσε για πρώτη φορά τρόπαιο με την «σκουάντρα ατζούρα» και η αλήθεια είναι πως έπειτα απ' όσα είχε περάσει το 2019, ήταν μια τεράστια δικαίωση για την ποιότητα και την προσπάθεια που έχει καταβάλλει προκειμένου να διατηρείται στο ανώτατο επίπεδο.

Ο Μπονούτσι κοντά του τον στηρίζει με κάθε του δύναμη και ήταν εκείνος που σκόραρε στον μεγάλο τελικό με την Αγγλία για να ισοφαρίσει στην κανονική διάρκεια και να καταφέρουν οι Ιταλοί να πάνε μέχρι τα πέναλτι κατακτώντας εκεί το δεύτερο Euro της ιστορίας τους.

Οι δυο σπουδαίοι αμυντικοί ολοκλήρωσαν το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δίχως να έχει καταφέρει κανείς να τους περάσει με ντρίμπλα ή να έχουν επιτρέψει εκείνοι σε αντίπαλο από δικό τους λάθος να κάνει τελική προς την εστία!

Leonardo Bonucci and Giorgio Chiellini both completed the entire #EURO2020 tournament without being successfully dribbled past by an opposition player or making an error leading to a shot.



WARRIORS. pic.twitter.com/mexIFLrVOO