Ιταλία - Αγγλία: Έξαλλοι πανηγυρισμοί των Σκωτσέζων για την ήττα των «λιονταριών»! (vid)

Δεν ήθελαν με τίποτα να δουν την Αγγλία να φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης κι έτσι οι Σκωτσέζοι το πανηγύρισαν έξαλλα βλέποντας την ήττα των «γειτόνων» τους στα πέναλτι του τελικού του Euro.

Οι Σκωτσέζοι είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον Ρομπέρτο Μαντσίνι και την «σκουάντρα ατζούρα» για να μην δουν τους Άγγλους να κατακτούν το πρώτο Euro της ιστορίας τους και τον πρώτο τίτλο μετά το Μουντιάλ του '66.

Η τύχη τελικά ήταν με το μέρος τους, η Ιταλία τους έκανε τη χάρη κι όταν ο Σάκα αστόχησε στο πέναλτι απέναντι από τον Ντομαρούμα, οι οπαδοί της Σκωτίας – που αποκλείστηκε ως 4η από τον όμιλο του Euro – το γιόρτασαν.

The moment Scotland could breathe a huge sigh of relief 🇮🇹 🇮🇹#itsnotcominghome pic.twitter.com/HKoFP7a6MI