Ράσφορντ - Γιουνάιτεντ: «Ένα σουτ δεν σε χαρακτηρίζει ως παίκτη ή άνθρωπο...» (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλησε να σταθεί στο πλευρό του Μάρκους Ράσφορντ αμέσως μετά την αναποδιά στα πέναλτι του τελικού του Euro.

Ο επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» πέρασε στο ματς της Αγγλίας με την Ιταλία λίγο πριν το φινάλε της παράτασης προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Σάουθγκεϊτ να τον εμπιστεύεται για ν' αντιμετωπίσει τον Ντοναρούμα από την άσπρη βούλα.

Ο Ράσφορντ έκανε τα δικά του πριν την εκτέλεση του πέναλτι, όμως, το πλασέ που επιχείρησε παρά το γεγονός πως πέταξε στην άλλη πλευρά τον Ιταλό πορτιέρε, χτύπησε στο δοκάρι...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσω social media στάθηκε αμέσως στο πλευρό του και έγραψε: «Ένα σουτ δεν σε χαρακτηρίζει ως παίκτη ή άνθρωπος, Μάρκους. Να το θυμάσαι αυτό... Εμείς ανυπομονούμε να σε υποδεχθούμε ξανά στην ομάδα».

One kick won’t define you as a player or person, Marcus. Remember that.



