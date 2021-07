Αγγλοι χούλιγκαν επιτέθηκαν σε Ιταλούς μετά τον τελικό (vids)

Μετά το τέλος του τελικού Άγγλοι χούλιγκαν επιτέθηκαν σε Ιταλούς, με την αστυνομία να απουσιάζει και τους σεκιούριτι να μην μπορούν να τους συγκρατήσουν.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο τελικός, οι Άγγλοι οπαδοί δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι η εθνική τους ομάδα δεν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γι' αυτό και ξέσπασαν σε ανυποψίαστους Ιταλούς στις εξόδους των θυρών του «Γουέμπλεϊ».

Συγκεκριμένα ομάδα νεαρών Άγγλων χούλιγκαν, εισέβαλε στις θύρες των Ιταλών οι οποίοι πανηγύριζαν την επιτυχία της ομάδας τους κι άρχισαν να τους χτυπάνε με μανία.

Η αστυνομία απουσίαζε, ενώ οι άνθρωποι ασφαλείας άργησαν να επέμβουν. Πάντως η Αστυνομία του Λονδίνου, μετά τη λήξη του τελικού, προχώρησε συνολικά σε 45 συλλήψεις, με τις περισσότερες να γίνονται πριν τη σέντρα.

This is so sad. Pay attention to the guy punching a young lad in the face about 23 seconds in. 😔#itsnotcominghome pic.twitter.com/SSAEHEvmpK