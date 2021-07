Ιταλία - Αγγλία: Ατελείωτες ουρές από το πρωί έξω από τις παμπ (vid)

Οι Άγγλοι δεν βλέπουν την ώρα για τον μεγάλο τελικό του Euro, απέναντι στην Ιταλία, γι' αυτό και από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν δημιουργήσει ατελείωτες ουρές έξω από τις παμπ.

Σε ρυθμούς τελικού ζει και αναπνέει η Αγγλία που αντιμετωπίζει απόψε (11/07, 22:00, ANT1, Live Gazzetta) στο «Γουέμπλεϊ» την Ιταλία.

Ο ενθουσιασμός των οπαδών των «Τριών Λιονταριών» που ονειρεύονται να γυρίσει το τρόπαιο... στο σπίτι είναι τεράστιος. Μερίδα οπαδών από νωρίς το πρωί βρίσκεται στο «Γουέμπλεϊ» φωνάζοντας συνθήματα και δημιουργώντας μία εκπληκτική ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο.

Αλλοι προτίμησαν από τις 10:00 Αγγλίας να ξεχυθούν στις παμπ και στη συνέχεια να κατευθυνθούν στο «Γουέμπλεϊ». Μόνο που όπως φαίνεται θα χρειαστεί να περιμένουν αρκετή ώρα για να προμηθευτούν τις μπύρες τους, μιας και οι ουρές έξω από τις παμπ είναι ατελείωτες.

