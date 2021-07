EURO 2020: Αποθέωση για την αποστολή της Αγγλίας από εκατοντάδες οπαδούς

Εκατοντάδες Άγγλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το προπονητήριο της εθνικής για να εμψυχώσουν τους παίκτες της ομάδας.

Σε ρυθμούς τελικού οι Άγγλοι, ζουν και αναπνέουν για την αναμέτρηση με την Ιταλία το βράδυ της Κυριακής (22.00 - ΑΝΤ1). Η αποστολή των «τριών λιονταριών» αποχώρησε από τον προπονητικό της κέντρο, το Σεντ Τζορτζ Παρκ, με προορισμό το Λονδίνο και σε αυτή τη διαδρομή είχαν συντροφιά εκατοντάδες οπαδούς που ζητούσαν την κατάκτηση της κούπας.

EURO 2020 final...



Scenes! Amazing send-off for England as the team depart St. George's Park#ThreeLions | #EURO2020 pic.twitter.com/dUY7stZRry