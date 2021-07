«Δεν προπονήθηκε ο Φόντεν, αμφίβολος για τον τελικό»

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, καθώς σύμφωνα με το «Sky Sports», είδε τον Φιλ Φόντεν να μην προπονείται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, εξαιτίας ενός μικρού χτυπήματος στο πόδι.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Φιλ Φόντεν δεν προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς όπως οι υπόλοιποι συμπαίκτες του και θα μπορούσε να χάσει τον τελικό του Euro εναντίον της Ιταλίας την Κυριακή το βράδυ (11/07, 22:00, ANT1, Live Gazzetta).

Βέβαια, το «Sky Sports» ισχυρίζεται ότι έμεινε εκτός προπόνησης για λόγους προφύλαξης εξαιτίας ενός μικρού χτυπήματος στο πόδι, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, η συμμετοχή του Φόντεν, θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

BREAKING Phil Foden picks up injury before Euro 2020 final and misses England training https://t.co/TH2FdvPl5s pic.twitter.com/11HE0kUhEI