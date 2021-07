Ιταλία: Ο Μπονούτσι υποσχέθηκε να αγκαλιάσει τη σεκιούριτι που τον μπέρδεψε με οπαδό (vid)

Ο Λεονάρντο Μπονούτσι, υποσχέθηκε να βρει και να αγκαλιάσει τη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως σεκιούριτι στο ματς της Ιταλίας με την Ισπανίας, και μπερδεύτηκε νομίζοντας ότι ο Ιταλός στόπερ ήταν οπαδός της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Η Ιταλία προκρίθηκε μέσω της διαδικασίας των πέναλτι στον τελικό του Euro, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία (11/07, 22:00, ANT1, Live Gazzetta).

Μετά την επική πρόκριση, επί των Ισπανών, ο Λεονάρντο Μπονούτσι κατευθύνθηκε προς το μέρος των Ιταλών οπαδών στο «Γουέμπλεϊ» και ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς μαζί τους για την πρόκριση στον τελικό του «Γουέμπλεϊ».

Μόνο που όταν σταμάτησαν οι πανηγυρισμοί, ο Μπονούτσι για μια στιγμή δεν μπορούσε να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς μια γυναίκα που εργαζόταν ως σεκιούριτι, νόμιζε πως ήταν οπαδός και προσπάθησε να τον σταματήσει.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο 34χρονος Ιταλός αμυντικός υποσχέθηκε πως σε περίπτωση που η «Σκουάντρα Ατζούρα» επικρατήσει της Αγγλίας στον τελικό και στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, τότε θα προσπαθήσει να εντοπίσει την σεκιούριτι. Μάλιστα, στις δηλώσεις του ο Μπονούτσι μίλησε για το συγκεκριμένο περιστατικό, τονίζοντας πως όταν η γυναίκα σεκιούριτι συνειδητοποίησε το λάθος της τον αγκάλιασε αμήχανα, με τον Ιταλό στόπερ να υποστηρίζει πως θα πράξει αναλόγως μετά τον τελικό.

«Ηταν μια αστεία εμπειρία. Την αγκάλιασα κι έμεινε άναυδη. Κάνουν σκληρή και δύσκολη δουλειά. Περνούν ώρες προσπαθώντας να κρατήσουν τους οπαδούς μακριά από τον αγωνιστικό χώρο. Αν λοιπόν την βρω στο τέλος του τελικού, θα την αγκαλιάσω ξανά», τόνισε χαρακτηριστικά ο αμυντικός της Γιουβέντους.

When the steward thought Bonucci was a fan trying to get back onto the pitch 🤣#ITAESP #Euro2020 pic.twitter.com/SJ4QjmNMcm