Ντάμσγκααρντ: Την επομένη του ημιτελικού επισκέφτηκε την ομάδα της γειτονιάς και υπέγραψε αυτόγραφα σε παιδιά

Ο Μίκελ Ντάμσγκααρντ απέδειξε ότι είναι ταπεινός παρά το απίθανο Euro που έκανε, καθώς την επομένη του ημιτελικού με την Αγγλία επισκέφτηκε την ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του βήματα, Νόρντζελαντ, και υπέγραψε αυτόγραφα σε παιδιά.

Το γκολ του Μίκελ Ντάμσγκααρντ δεν ήταν αρκετά για τη Δανία στον ημιτελικό Euro με την Αγγλία, καθώς τα Τρία Λιοντάρια έκαναν την ανατροπή και προκρίθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης.

Η απίθανη διοργάνωση που έκανε, δεν άλλαξε τα μυαλά του 21χρονου εξτρέμ της Σαμπντόρια. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που έκανε με την επιστροφή στην Κοπεγχάγη, ήταν να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της ομάδας, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο Ντάμσγκααρντ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Νόρντζελαντ και υπέγραψε αυτόγραφα σε μικρούς φίλους.

Less than a day after scoring in the euro semifinal, Mikkel Damsgaard visited his childhood club to sign autographs for the local kids.



What a role model for the next generation of professional athletes. Remember where you came from. And give back We’re so proud of you, Mikkel pic.twitter.com/lZ4pQNcLVo