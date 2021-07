Αγγλία: Ξενύχτησαν πανηγυρίζοντας και μειώθηκε η κίνηση σε δρόμους και δουλειές!

Οι Άγγλοι τρελάθηκαν με την πρώτη παρουσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου σε τελικό Euro, πανηγύριζαν όλο το βράδυ και από το αλκοόλ το 20% των υπαλλήλων δεν πήγε στη δουλειά!

Απίθανα πράγματα από τους Άγγλους που περίμεναν πως και πως να βιώσουν μια τόσο μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία με την εθνική ομάδα της πατρίδας τους.

Το βράδυ της Τετάρτης στο «Γουέμπλεϊ» τα «τρία λιοντάρια» κατάφεραν με το 2-1 επί της Δανίας στην παράταση να πάρουν τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό για πρώτη φορά σε επίπεδο Euro και για πρώτη φορά στην ιστορία τους έπειτα από το Μουντιάλ του 1966.

Οι Άγγλοι οπαδοί ξενύχτησαν πανηγυρίζοντας και πίνοντας παρά τα περισσότερα ημερήσια κρούσματα που παρουσιάστηκαν την Τετάρτη, με τον μεγαλύτερο αριθμό που είχε παρουσιαστεί από τον περασμένο Ιανουάριο (!) και το πρωί της Πέμπτης ήταν... διαφορετικό.

Οι δρόμοι δεν είχαν κίνηση, τα τρένα είχαν αρκετή καθυστέρηση λόγω των αλλαγών που έπρεπε να γίνουν για τους οδηγούς και τους υπαλλήλους, ενώ γενικότερα, όπως αναφέρει η Daily Mail, το 20% των εργαζομένων δεν πήγε καν στην εργασία του!

Ο πονοκέφαλος από τις μπύρες το πρωί, πρέπει να ήταν αρκετά δυνατός...

England fans climb bus and go wild after Three Lions make historic first final in 55 years pic.twitter.com/KjIJp6TdFo