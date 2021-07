Γιούλμαντ: «Η συμπεριφορά και οι αξίες του Σάουθγκεϊτ αξίζουν επαίνους» (vid)

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Κάσπερ Γιούλμαντ συνεχάρη τον Σάουθγκεϊτ τόσο για την πρόκριση της Αγγλίας, όσο και για τις αξίες που φανερώνει η ομάδα του λόγω και της δικής του νοοτροπίας στην άκρη του πάγκου.

Ο τεχνικός των Σκανδιναβών μπορεί να ήταν πικραμένος από τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Euro με το 2-1 των «τριών λιονταριών» στην παράταση της αναμέτρησης στο «Γουέμπλεϊ», ωστόσο, είχε μόνο εξαιρετικά λόγια να πει για τον συνάδελφό του, τον οποίο αντιμετώπισε στους «4» του Euro...

«Θέλω να συγχαρώ τον Γκάρεθ. Έχω παρακολουθήσει τη δουλειά του αυτά τα χρόνια, όσα κάνει με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, τη συμπεριφορά του, τις αξίες του, τον τρόπο που τα επικοινωνεί αυτά και είναι αξιέπαινα. Συγχαρητήρια Γκάρεθ...».

🗣"I want to congratulate Gareth." #DEN manager Kasper Hjulmand was full of praise of the job Gareth Southgate has gone in the #ENG job pic.twitter.com/YDXvCqdQk7