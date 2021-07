Αγγλία - Δανία: Και το Όσκαρ πάει... στον Στέρλινγκ, στο VAR ήταν η Βασίλισσα της Αγγλίας

Πάρτι στήθηκε στο Twitter για τον τρόπο που η Αγγλία πήρε την πρόκριση επί της Δανίας (2-1) στον τελικό του Euro και συγκεκριμένα για το πέναλτι που κέρδισε ο Ραχίμ Στέρλινγκ.

Η Αγγλία μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια, βρήκε δίχτυα στην παράταση, χάρη στον Χάρι Κέιν και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Euro.

Στο 104' ο Στέρλινγκ πήρε πέναλτι (104'), το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, που επικυρώθηκε από το VAR και ο Κέιν στήθηκε στην άσπρη βούλα. Ο Σμάιχελ επέλεξε σωστή γωνία, αλλά στην επαναφορά ο επιθετικός της Τότεναμ πρόλαβε και σκόραρε.

Ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν πως ο Στέρλινγκ έπεσε σχετικά εύκολα στην περιοχή και δεν ανατράπηκε μετά το μαρκάρισμα του Γένσεν.

Ο ρέφερι Ντάνι Μακέλι, όμως είχε διαφορετική άποψη και μετά κι από συνεννόηση με το VAR έδειξε την άσπρη βούλα. Σαν να μην έφτανε αυτό τη στιγμή της παράβασης στο γήπεδο υπήρχαν και δύο μπάλες αλλά για τον Ολλανδό διαιτητή όλα ήταν καλά καμωμένα...

Πάντως στο Twitter «στήθηκε» πάρτι για το πέναλτι που κέρδισε ο μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, με τους περισσότερους να θεωρούν άδικο τον τρόπο που αποκλείστηκε η Δανία. Οσον αφορά τον λόγο που ο Μακέλι δεν πήγε στο VAR; Ισως γιατί εκεί ενδεχομένως να ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία πιθανότατα να τον ενημέρωσε να δώσει το πέναλτι υπέρ της Αγγλίας...

Not a penalty at all. Sterling looks like he should be on a 10m springboard in Tokyo. #EURO2020 pic.twitter.com/bEaTSIfOa6 — Nicholas Kotschorek (@The6ixSportsKid) July 7, 2021

Sterling after drawing that penalty for England #EURO2020 pic.twitter.com/CQwWnZzzkT — Wayne’s Hairline (@rooneyHairline) July 7, 2021

Sterling in Denmark’s penalty box pic.twitter.com/3O7kItrve6 — Zyde (@zydenawabi10) July 7, 2021

Sterling winning soft penalties for City vs Sterling winning soft penalties for England pic.twitter.com/Tnw8IMoGzw — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 7, 2021