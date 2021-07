Αγγλία - Δανία: Το πανέξυπνο τρικ του τείχους που «έκλεισε» στη φαουλάρα του Ντάμσγκααρντ (pic & vid)

Οι Δανοί είχαν συνεννοηθεί ώστε το τείχος με μικρά βηματάκια να κλείσει το οπτικό πεδίο του Πίκφορντ και να μην του επιτρέψει περιθώριο αντίδρασης στη φαουλάρα του Ντάμσγκααρντ για το 1-0.

Τίποτα δεν γίνεται ατομικά στη φετινή Δανία, ακόμη και στις εκτελέσεις φάουλ. Ο Μίκελ Ντάμσγκααρντ μπορεί να ήταν εκείνος που σκόραρε με αριστουργηματική εκτέλεση το πρώτο απευθείας φάουλ στο φετινό Euro, όμως, κομβική ήταν και η συνεισφορά των τριών παικτών στο τείχος που σχημάτισαν οι Δανοί.

Όπως φάνηκε στο replay, το τείχος «έκλεισε», με μικρά πλάγια βηματάκια στα δευτερόλεπτα που ο 20χρονος εξτρέμ έπαιρνε μέτρα για την εκτέλεση, με αποτέλεσμα το οπτικό πεδίο του Τζόρνταν Πίκφορντ να μην του αφήσει περιθώριο αντίδρασης, έστω κι αν το χτύπημα δεν πήγε στη γωνία.

Denmark's wall slid over to block Jordan Pickford's view just before Damsgaard took his free kick.



