Αγγλία - Δανία: Ο Κέιν τίμησε τον πρώην συμπαίκτη του, Έρικσεν πριν από τη σέντρα (pic)

Η σπουδαία χειρονομία των αρχηγών που αντιμετωπίζουν τη Δανία, να χαρίζουν στον Κιάερ τη φανέλα της χώρας τους με το 10 του Έρικσεν, απέκτησε ιδιαίτερο νόημα από τον πρώην συμπαίκτη του στην Τότεναμ, Χάρι Κέιν.

Από τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Euro, κάθε αντίπαλος της Δανίας δείχνει τον αμέριστο σεβασμό και τη στήριξή του προς τον Κρίστιαν Έρικσεν. Μέσω του κάπτεν τους, το Νο10 του Δανού χαφ τυπώθηκε στα χρώματα της Φινλανδίας, της Ρωσίας, της Ουαλίας, της Τσεχίας και πλέον και της Αγγλίας, με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Τότεναμ, Χάρι Κέιν να χαρίζει στον Σίμον Κιάερ τη φανέλα των Τριών Λιονταριών με το όνομα του 29χρονου σταρ.

Harry Kane presented an Eriksen shirt signed by the England players to Denmark before the game. pic.twitter.com/ZqHGO3n8LX