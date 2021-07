Πέδρι: Ένα 18χρονο παιδί αναστάτωσε την ποδοσφαιρική Ευρώπη (pics)

Ο Λουίς Ενρίκε δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και πιθανότατα ουδείς έχει αντικρίσει τέτοιο πιτσιρίκι σε τέτοιο επίπεδο. Ο Πέδρι έβαλε υπογραφή στο Euro, έκανε την Μπαρτσελόνα υπερήφανη και τους 18χρονους ν' αναλογίζονται τη ζωή τους...

Ενήλικας... και κάτι μήνες. Σε λίγο καιρό θα κλείσει τα 19. Είναι ένα παιδί που ήδη ξέρει ότι έχει ξεχωρίσει σε αυτό το τρομερά ιδιαίτερο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη με αναβολή ενός έτους λόγω του κορονοϊού και... συνεχίζει να τιτλοφορείται Euro 2020.

Ο Πέδρι είναι ένας πιτσιρικάς που αναδείχθηκε από την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα, πρόλαβε μέσα στην σεζόν που ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα να συνεργαστεί μαγικά με τον Λιονέλ Μέσι, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, να καταθέσει τα διαπιστευτήριά του και να κερδίσει και μια κλήση στην εθνική Ισπανίας για το καλοκαιρινό τουρνουά.

Και αυτό, δεν το μετάνιωσε καθόλου ο Λουίς Ενρίκε...

Παίζει ασταμάτητα με ποιότητα κι όχι απλά με ενθουσιασμό

Μαζί και με τον ημιτελικό απέναντι στην Ιταλία, ο Πέδρι έπαιξε σε τρεις παρατάσεις σερί! Και με τους Κροάτες έβγαλε και τα 120', στο ματς με την Ελβετία στα προημιτελικά αντικαταστάθηκε στο 119' για τη διαδικασία των πέναλτι και στον ημιτελικό με την «σκουάντρα ατζούρα» έκανε τ' απίστευτα, όμως δεν κατάφερε να παίξει στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ο Πέδρι μέσα στην φετινή σεζόν έχει πλέον συμπληρώσει 61 παιχνίδια και συνέχισε να παίζει δίχως ίχνος κόπωσης! Ναι μεν είναι μόλις 18 ετών, ναι μεν έχει ενθουσιασμό, δυνάμεις, αντοχές που θα πρέπει να εκμεταλλεύεται ένας προπονητής, ωστόσο, ο μικρός βγάζει όλη την ποιότητά του στο γήπεδο και δεν συμπληρώνει απλά λεπτά συμμετοχής.

Από την 8η Ιουλίου του 2020 όταν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Λας Πάλμας σε παιχνίδι κόντρα στην Οβιέδο, συμπληρώνοντας 68' στο χορτάρι, έφτασε μέχρι και τα μεσάνυχτα της 7ης Ιουλίου του 2021 να παίζει στον ημιτελικό του Euro σε εκπληκτική ατμόσφαιρα στο «Γουέμπλεϊ», με τεράστια πίεση κι όμως έδειχνε απίστευτα ψυχρός και με καθαρή σκέψη...

Lucho: "Did you see how Pedri played in tournament ? I've never seen an 18 year old like him before, not even Iniesta. It's a crazy thing." pic.twitter.com/9VYEpt6qsk — Barca Galaxy (@barcagalaxy) July 7, 2021

Το κουμάντο στο χώρο του κέντρου

Ο Λουίς Ενρίκε δήλωσε πως τέτοια πράγματα δεν είχε δει ούτε από τον σπουδαίο Ινιέστα στην ηλικία των 18 ετών και ο Πέδρι τον έκανε να τρίβει τα μάτια του με όσα προσπαθούσε να προσφέρει στην Ισπανία σε ακόμα ένα τεράστιο ματς του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έγινε ο πρώτος στην ηλικία του που κατάφερε σε Euro να καταγράψει το εκπληκτικό 100% στις μεταβιβάσεις του στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας βρει τον σωστό αποδέκτη και στις 31 πάσες που επιχείρησε.

Από αυτές τις 31 μεταβιβάσεις, οι 22 ήταν στο μισό γήπεδο του αντιπάλου, ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο και το στατιστικό του 27% των προσπαθειών προς την επίθεση απέναντι στην Ιταλία. Το έκανε σε μεγαλύτερο βαθμό από κάθε άλλον συμπαίκτη του, ενώ, έχοντας ολοκληρώσει τις 65 από τις 67 πάσες του σωστά (ποσοστό επιτυχίας 97%), προώθησε 5 φορές το παιχνίδι της Ισπανίας κοιτώντας την αντίπαλη εστία.

Here's my Pedri thread. This lad deserves all the appreciation in the world. #EURO2020 pic.twitter.com/Z7je67Lv4W — Mehedi Hassan (@MHassanFootball) July 6, 2021

Pedri completed 9 progressive carries against Italy — 27% of the team's total and more than anyone else on the pitch! He also completed 65 from 67 total passes (97%) with 5 progressive ones.



He was on the losing side tonight but this 18-year old's future is bright! pic.twitter.com/NXLW82XtPO — UtdArena (@utdarena) July 6, 2021

Το Euro που θα θυμάται...

Ένα 18χρονο παιδί σε ένα σύνολο που από την πρώτη στιγμή δέχθηκε δριμεία κριτική, βρήκε τον Τύπο της χώρας να εναντιώνεται σε παίκτες και προπονητή, έπρεπε να διαχειριστεί πίεση και άγχος, όμως, είχε τον ιδανικό προπονητή για να τον βοηθήσει.

Ο Λουίς Ενρίκε γνωρίζοντας πως να διαχειριστεί μια τέτοια περίπτωση ήταν ακριβώς αυτό που είχε ανάγκη ο Πέδρι, με τον νεαρό χαφ της Μπαρτσελόνα να καταφέρνει να λάμψει και να γίνεται εκ των τεράστιων πρωταγωνιστών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Και μπορεί αυτή η πρώτη εμπειρία να τελείωσε με δάκρυ και πόνο λόγω του αποκλεισμού στα πέναλτι του ημιτελικού από τους Ιταλούς, όμως, συνήθως στη ζωή πρώτα μαθαίνεις και μετά κατακτάς. Και αυτό εφαρμόζεται και στο ποδόσφαιρο στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Το Euro τελείωσε για εκείνον με συνολικό ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων στο 91% (!), 544 επαφές με τη μπάλα, 421 επιτυχημένες πάσες, 25 επιτυχημένες μονομαχίες, δημιουργία 11 ευκαιριών και 3 μεγάλες φάσεις για γκολ...