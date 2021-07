Πέδρι: Έχει διανύσει τα περισσότερα χιλιόμετρα απ' όλους στο Euro!

Ο μικρός που απόψε θα κληθεί ν' αντιμετωπίσει τους Βεράτι, Ζορζίνιο και Μπαρέλα, έχει καταφέρει να τρέξει τα περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στο φετινό Euro!

Ο Πέδρι είναι ένα από τα πιο πολύτιμα, πιο νεανικά και πιο πολλά υποσχόμενα «εργαλεία» του Λουίς Ενρίκε στο χώρο του κέντρου για την εθνική ομάδα της Ισπανίας και φυσικά η Μπαρτσελόνα μονάχα τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση απ' όσα βλέπει από εκείνον.

Ο μικρός έχει καταφέρει να διανύσει μέχρι στιγμής 61,5 χιλιόμετρα, πριν από το ματς με τους Ιταλούς στα ημιτελικά, έχοντας τρέξει την μεγαλύτερη απόσταση από κάθε άλλον συνάδελφό του στο τρέχον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Pedri has covered more distance than any other player so far at #EURO2020



If Jorginho, Marco Verratti and Nicolò Barella get control of the game he might be set for another marathon. 🥵#ITA #ESP