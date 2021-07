Τσεχία – Δανία: Φρουροί κατάσχεσαν τη ΛΟΑΤΚΙ σημαία των Δανών στις εξέδρες (pics)

Η UEFA είχε απαγορεύσει τη χρήση της σημαίας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για διαφημιστικούς σκοπούς στην Αγία Πετρούπολη και το Μπακού, αλλά όχι και την κατοχή της από φιλάθλους στις εξέδρες.

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι εικόνες από το «Ολυμπιακό Στάδιο» του Μπακού, με τους φρουρούς του γηπέδου να υποχρεώνουν δύο φίλους της Δανίας να κατεβάσουν τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας πριν από το ματς με την Τσεχία.

Όπως φαίνεται καρέ-καρέ, οι δύο φρουροί, μάλιστα, κατάσχεσαν τη σημαία, μία κίνηση που έρχεται σε αντίφαση με τις οδηγίες που ανακοίνωσε προ ημερών η UEFA.

Σύμφωνα με αυτές, απαγορεύτηκε η χρήση της σημαίας με το ουράνιο τόξο για διαφημιστικούς σκοπούς στην Αγία Πετρούπολη και το Μπακού για το υπόλοιπο του Euro, αλλά όχι το δικαίωμα στους φιλάθλους να την έχουν μαζί τους και να την εμφανίζουν στις εξέδρες.

It appears that stewards in the stadium have confiscated a -flag from two Denmark fans... #EURO2020 #CZEDEN #Baku pic.twitter.com/NyU37IvdTg