Αγγλία: Οπαδός πέθανε τη στιγμή που σκόραρε ο Κέιν!

Τραγωδία με οπαδό να χάνει τη ζωή του σε παμπ της Αγγλίας τη στιγμή που ο Χάρι Κέιν έστελνε στους εφτά ουρανούς την εθνική ομάδα της χώρας...

Ο 29χρονος Τσάλι Νόουτον βρισκόταν σε μπυραρία μαζί με τους φίλους του για να παρακολουθήσει το ματς της περασμένης Τρίτης, έχοντας φυσικά την τεράστια αγωνία και την ένταση για τη μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Γερμανούς στο «Γουέμπλεϊ».

Ο Άγγλος οπαδός, τη στιγμή που ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά έγραψε το 2-0 και άπαντες ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, κατέρρευσε και δεν σηκώθηκε ποτέ ξανά...

Έχασε τη ζωή του εκείνη τη στιγμή, παρά τις προσπάθειες που έγιναν και από τους γιατρούς που έσπευσαν με το ασθενοφόρο το οποίο κλήθηκε στο σημείο ...

“As you support and celebrate England through their journey at #EURO2020 please raise a glass to our Charlie” 🍻



Rest in peace Charlie Naughton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ pic.twitter.com/wPLkYZ0DZ3