Αγγλία: Τρίπιερ και Ράις εμψύχωσαν τον Στέρλινγκ μετά το λάθος του (vid)

Κίραν Τρίπιερ και Ντέκλαν Ράις σήκωσαν από τον αγωνιστικό χώρο τον πεσμένο Ραχίμ Στέρλιγνκ και τον εμψύχωσαν, μετά το λάθος που έκανε και λίγο έλειψε να κοστίσει στους Άγγλους.

Ισως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά τώρα αν ο Τόμας Μίλερ δεν έχανε την απίστευτη ευκαιρία για να φέρει ξανά το ματς στα ίσα με τους Άγγλους, όταν η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ με 1-0.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ έκανε λάθος πάσα προς τα πίσω, ο Χάβερτς το εκμεταλλεύτηκε και έβγαλε σε τετ-α-τετ τον Τόμας Μίλερ. Για καλή τύχη όμως του Στέρλινγκ και των υπόλοιπων συμπαικτών του, ο επιθετικός της Μπάγερν δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο μεσοεπιθετικός της Σίτι, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο βλέποντας πως το λάθος του παραλίγο να κοστίσει στην ομάδα του. Ωστόσο, οι συμπαίκτες του Κίραν Τρίπιερ και Ντέκλαν Ράις τον σήκωσαν αμέσως και τον εμψύχωσαν θέλοντας να του δώσουν δύναμη για τη συνέχεια του αγώνα.

