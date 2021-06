Τζάκα: Η βραδιά που ονειρεύτηκε για τη δικαίωση της οικογένειάς του... (pics & vids)

Ο Γκρανίτ Τζάκα ήταν ο MVP του άθλου της Ελβετίας απέναντι στη Γαλλία, θυμήθηκε τα όνειρα που έκανε ως... προσφυγόπουλο στην Ελβετία και δεν ξέχασε ποτέ τον στόχο της δικαίωσης για την οικογένειά του.

Ο Τζάκα θα μνημονεύει αυτό το παιχνίδι για το υπόλοιπο της καριέρας του, με την ελπίδα η λάμψη που κέρδισαν οι Ελβετοί και ο θαυμασμός από την υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ευρώπη, να μη σταματήσει άμεσα και η διαδρομή τους στη διοργάνωση ν' αποδειχθεί μακρά...

Η Ελβετία πήρε την μεγαλύτερη πρόκρισή της στα τελευταία 67 χρόνια με αυτό που κατάφερε απέναντι στην ομάδα που κυριάρχησε απέναντι σε όλους και ισοπέδωσε όλα τα εμπόδια που βρήκε μπροστά της, στο Μουντιάλ του 2018.

Κι ενώ αυτό το συνόλο του Ντεσάν, πιο έμπειρο και πιο ενισχυμένο με τον Καρίμ Μπενζεμά, είχε πάρει τον τίτλο του φαβορί, ο Τζάκα και η παρέα του... τους χάλασαν τα σχέδια.

Έμπνευση, ηγεσία, ασίστ... θανάτου

Ακόμα κι αν ο Μπενζεμά είχε αποφασίσει να στείλει τους Γάλλους στην επόμενη φάση σκοράροντας δις, ακόμα κι αν ο Πογκμπά πανηγύρισε αλά Καντονά και χορούς όταν έγραψε το 3-1 και πίστεψε πως όλα τελείωσαν, το αουτσάιντερ κατάφερε να φτάσει στη μαγεία. Και ο Γκρανίτ Τζάκα ήταν εκεί για να συνεχίσει να καθοδηγεί τους συμπαίκτες του και να κουβαλήσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του στις πλάτες του.

Ο διεθνής μέσος της Άρσεναλ ολοκλήρωσε το παιχνίδι απέναντι στη Γαλλία έχοντας 92% επιτυχημένες μεταβιβάσεις! Σε έναν χώρο όπου μπορεί να κριθεί ένα ολόκληρο παιχνίδι και να διαμορφωθεί ο ρυθμός μιας ολόκληρης αναμέτρησης, απέναντι σε παίκτες όπως οι Πογκμπά και Καντέ, ο Τζάκα έκανε κουμάντο.

Είχε 17 παρουσίες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου προωθώντας τις επιθέσεις της Ελβετίας, είχε 8/8 στις ψηλές μπαλιές, 5 ανακτήσεις της κατοχής, έφτιαξε 3 φάσεις για γκολ και φυσικά είχε και την ασίστ στον Γκαβράνοβιτς στο 90'. Κάθετη μπαλιά ακριβώς εκεί που έπρεπε για να υπάρξει απειλητική κατάσταση για την εστία του Γιορίς και τρομερή ενέργεια από τον επιθετικό της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το 3-3.

Η αποθέωση από τον Βενγκέρ και... ο πιο cool αρχηγός!

Ο Αρσέν Βενγκέρ τον γνωρίζει καλά αφού ήταν εκείνος που τον επέλεξε στην Άρσεναλ πίσω στο 2016. Απέναντι στη Γαλλία, ο Αλσατός κόουτς είδε από τον Τζάκα όλα εκείνα τα στοιχεία που ήθελε να βλέπει από εκείνον και με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», όχι μονάχα στη δική του θητεία στον πάγκο, αλλά και τα επόμενα χρόνια. Ο Ελβετός, βέβαια, πέρασε δύσκολα, ήρθε σε ρήξη με τους οπαδούς, δεν είχε ηρεμία, όμως, στο χορτάρι κατάφερνε να διατηρήσει την ορθή ποδοσφαιρική του σκέψη.

«Τα έκανε όλα τέλεια. Ήταν τρομερός, όλες οι αποφάσεις που έπαιρνε στον αγωνιστικό χώρο ήταν σωστές. Ήταν εκείνος που κινούσε τα νήματα και έδειξε ωριμότητα για να μιλήσει στους συμπαίκτες του πριν από τα πέναλτι», είπε ο Βενγκέρ. Μάλιστα, ο Τζάκα, λίγο πριν από τη διαδικασία που έκρινε και τον θριαμβευτή του φοβερού ματς με τους «τρικολόρ», θέλησε να ξεδιψάσει με... αναψυκτικό! Όχι με νερό.

Πήρε το μπουκάλι κανονικά – αυτό για το οποίο έχει γίνει μεγάλος ντόρος στο φετινό Euro – ήπιε για να δροσιστεί και να... τσιτώσει και εν συνεχεία μίλησε στους συμπαίκτες του για τις στιγμές που η μπάλα θα ζύγιζε 100 κιλά. Και κάπως έτσι οδήγησε στην πρόκριση... like a boss!

Η ιστορία του, το ξέσπασμα, το βραβείο στον κόουτς...

Ο Γκρανίτ Τζάκα είναι από τα παιδιά εκείνα που έμαθαν ότι η οικογένειά τους έπρεπε να ξεριζωθεί και να ψάξει για την χώρα που θα τους φιλοξενούσε καλύτερα από την πατρίδα τους. Όση αγάπη κι αν έχεις για την πατρίδα, όταν εκείνη σε διώχνει, οφείλεις να βρεις τα πατήματα μιας νέας ζωής κάπου αλλού. Ο πατέρας του Γκρανίτ επί μια τριετία βρισκόταν στη φυλακή ως πολιτικός κρατούμενος στην Γιουγκοσλαβία.

Η προσφυγιά ήταν ο μόνος δρόμος και η αποχώρηση από το Κόσοβο έβγαλε την οικογένεια του Τζάκα στην Ελβετία. Εκεί όπου ο Γκρανίτ κατάφερε να ξεκινήσει το ποδοσφαιρικό του όνειρο, να βρει το δρόμο του, να βγάλει το πείσμα του, να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του, να φτάσει να φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο.

Και τώρα, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της μεγαλειώδους στιγμής, για την οποία δεν ήθελε καν το βραβείο που πήρε ως ο καλύτερος παίκτης του αγώνα με τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπαίνοντας στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους δημοσιογράφους μετά το ματς, άφησε το βραβείο του μπροστά στον Πέτκοβιτς και του είπε «αυτό είναι για σένα κόουτς...».

«Μια τέτοια ανατροπή, η απόδειξη ενός τέτοιου πνεύματος σε μια ομάδα, αυτός ο χαρακτήρας που βγάλαμε όλοι μαζί στο γήπεδο, μόνο υπερήφανο με κάνουν για τα παιδιά που είμαστε μαζί» είπε εκείνος...

"This is for you, coach"



