Ντε Μπρόινε: Περπατούσε κανονικά στο φινάλε (vids)

Αισιόδοξο ήταν το μήνυμα που πήραν οι Βέλγοι οπαδοί από την κατάσταση του Κέβιν Ντε Μπρόινε βλέποντάς τον να περπατάει δίχως πρόβλημα στο φινάλε της νίκης (1-0) επί της Πορτογαλίας, με τους «κόκκινους διαβόλους» να φτάνουν στα προημιτελικά του Euro.

Ο KdB δέχθηκε πολύ σκληρό μαρκάρισμα στο πρώτο ημίχρονο, γύρισε άσχημα τον αριστερό του αστράγαλο, ξαναβγήκε στο δεύτερο μέρος στον αγωνιστικό χώρο, όμως, κατάλαβε πολύ γρήγορα πως δεν μπορούσε να παίξει.

Αντικαταστάθηκε αναγκαστικά σε νέο πρόβλημα που του προέκυψε μετά από τον τελικό του φετινού Champions League, παρ' όλα αυτά, περπατούσε κανονικά και τη στιγμή της αντικατάστασής του, αλλά και μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Φυσικά στο Βέλγιο θα περιμένουν να υποβληθεί ο παίκτης σε εξετάσεις, ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι αισιόδοξα τα μηνύματα από την εικόνα του παίκτη...

